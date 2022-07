Polícia prende homem que possuía material com conteúdo pornográfico infantil em Volta Redonda - Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2022 14:37

Rio- A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), um homem que possuía material com conteúdo pornográfico infantil no bairro de Santo Agostinho, em Volta Redonda. Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda, na residência do alvo.

A medida cautelar foi solicitada após, em monitoramento virtual de rotina realizado no ambiente cibernético, a equipe de policiais federais constatar que determinado cliente de provedor de Internet havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.

Na Operação Agostinus, que tem como objetivo apurar prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil, também foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e diversas mídias.