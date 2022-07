Dois indivíduos, não identificados, ficaram feridos pelo confronto e foram encaminhados para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/07/2022 15:26

Rio – Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam, nesta terça-feira, seis homens por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Ideal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, policiais realizavam patrulhamento na região quando notaram atividade suspeita de alguns indivíduos. Feito o cerco tático, os criminosos atiraram contra a equipe policial, iniciando um confronto. Após cessar fogo, dois indivíduos, não identificados, ficaram feridos pelo confronto e foram encaminhados para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias.

Segundo os policiais, outros quatro homens também foram presos. A ação resultou na apreensão de 3 pistolas 9mm, 653 trouxinhas de maconha, 450 pinos de cocaína e 248 pedras de crack. A ocorrência segue em andamento.