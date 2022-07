Universidade quer sanar as principais dúvidas referente ao surto da doença, priorizando a conscientização sobre o assunto - OMS/Divulgação

Publicado 26/07/2022 12:16 | Atualizado 26/07/2022 12:20

O Fala, Minerva! UFRJ: Debate Varíola dos Macacos (Monkeypox)” que acontecerá de maneira híbrida (presencial e remoto) e começará a partir das 13h30, pretende responder perguntas como “O que é o vírus?”, “Quais as manifestações clínicas?” e “Como se chega ao diagnóstico?” de maneira objetiva, acessível e embasada na ciência. Os inscritos também poderão apresentar outras dúvidas com os palestrantes mediante inscrição prévia.



A iniciativa contará com a participação de especialistas da instituição, como as professoras Clarissa Damaso, assessora do Comitê da OMS para pesquisa com o vírus da varíola, e Terezinha Castiñeiras, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ, além de outros nomes.





As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site ufrj.br/falaminerva . Serão 500 vagas, sendo 70 presenciais (informações abaixo) e 430 remotas, através da plataforma Zoom. Quem for presencialmente deverá chegar no local do encontro às 13h30 em ponto para o credenciamento presencial.

O evento será na Inovateca, que fica na Ilha do Fundão (Rua Aloísio Teixeira, 564, Parque Tecnológico da Cidade Universitária).

Programação:

13h30 — Credenciamento presencial / acesso à sala virtual



14h05 — Lançamento do selo “Fala, Minerva!”



14h10 — Abertura

Profa. Dra. Denise Pires de Carvalho

Reitora da UFRJ



14h15 — O que é o vírus?

Profa. Dra. Clarissa Damaso, virologista

Chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus (UFRJ)

Assessora do Comitê da OMS para Pesquisa com o Vírus da Varíola



14h25 — Manifestações clínicas

Prof. Dr. Rafael Galliez, médico infectologista

Professor de Doenças Infecto e Parasitárias da Faculdade de Medicina (UFRJ)



14h35 — Diagnóstico

Prof. Dr. Amilcar Tanuri, médico

Coordenador do Laboratório de Virologia Molecular (UFRJ)

Consultor na área de Laboratório, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro



14h45 — Como a UFRJ está preparada para atender?

Profa. Dra. Terezinha Castiñeiras, médica

Diretora do Núcleo de Enfrentamento e Estudos de Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes (Needier)



14h55 — Interações: perguntas das plateias física e virtual



16h — Encerramento