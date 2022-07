Alberto Meyrelles Júnior, de 39 anos, foi inocentado pela Justiça do Rio. Ele era réu por um crime que não cometeu - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 26/07/2022 15:51 | Atualizado 26/07/2022 16:39

"Diante do exame minucioso dos elementos probatórios carreados aos autos , verifica-se que não pode prosperar a pretensão punitiva estatal. A vítima reconheceu o acusado em sede policial através de fotografia (fl.16), no entanto, o reconhecimento não foi confirmado em juízo (fl. 337). O acusado, em juízo, esclareceu que no mesmo dia, momentos após o fato apurado neste processo, foi vítima de crime de roubo, sendo certo que, na ocasião foi subtraído o seu documento de identificação, o qual posteriormente foi encontrado no interior do carro da vítima. É forçoso reconhecer a insuficiência de provas", escreveu o juiz na sentença.



Também foi determinado pelo magistrado que a 54ª DP (Belford Roxo) retire a foto de Alberto do álbum de suspeitos, na hipótese de eventualmente estar inserida, diante da sua inocência.

Alberto Meyrelles Júnior, de 39 anos, ao lado do filho recém-nascido, Alberto Filho Arquivo pessoal

Para Alberto, é uma nova vida que se inicia a partir de agora. Ele conseguiu, em dezembro de 2021, responder o processo em liberdade, após seis tentativas de pedido de soltura. No entanto, a vítima, que trabalha como estivador e supervisor de uma empresa na Zona Portuária no Rio, estava proibido de sair do município do Rio e precisava se apresentar em sede judicial uma vez por mês.



"Receber essa notícia foi ótima, mas demora muito essa Justiça que nós temos. Eles [a Polícia Civil] não procuraram saber o que aconteceu, foram direto me acusando e me prenderam. Não procuraram saber o que eu fazia", se indigna o supervisor.



Logo depois que foi solto, Alberto conseguiu retornar ao seu antigo emprego, no qual trabalha há 20 anos de carteira assinada. Por responder o processo em liberdade, ele também conseguiu presenciar o nascimento do próprio filho Alberto Filho, que está com dois meses. "Daqui para frente eu vou seguir a minha vida, tenho um filho pequeno agora para cuidar e ver o crescimento dele", comemorou.



Relembre o caso

Alberto foi preso no dia 17 de novembro enquanto seguia de casa para a de sua mãe, uma distância de cerca de 100 metros. Ao chegar, foi abordado e preso por policiais civis em uma viatura descaracterizada. Em agosto do mesmo ano, a reportagem do DIA mostrou que ele vinha tentando provar sua inocência desde que teve a prisão preventiva decretada. O estivador teve a carteira roubada em um assalto que aconteceu no mesmo dia do crime de que era acusado de ter cometido.



Segundo o inquérito policial, o documento de Alberto foi encontrado em um carro Toyota Corolla, mesmo modelo de veículo utilizado pelo grupo que o havia assaltado. A carteira de habilitação foi, então, apresentada pela polícia à mulher vítima do outro roubo, que o identificou como autor do crime apenas pela fotografia da CNH. Inicialmente, ela havia descrito o assaltante como uma pessoa "de cor negra, altura aproximada de 1,70m, cerca de 25 a 30 anos, gordo, sem barba, cabelo crespo". O acusado tem 1,80m e 39 anos.



Na época, ele registrou o assalto e chegou a mencionar o veículo e o extravio da CNH no boletim de ocorrência. No entanto, não houve desdobramentos na investigação do caso. Mas, quase sete meses depois, em 6 de novembro de 2019, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do assalto sofrido pela mulher e, por conta do reconhecimento fotográfico, Alberto passou a constar como suspeito.



O caso teve novo desdobramento em outubro de 2020, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro (MRPJ) ofereceu denúncia e requereu sua prisão preventiva, pedido que foi acolhido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Bangu, com base, mais uma vez, apenas no reconhecimento feito através de imagem 3x4.