União Brasil vai reunir candidatos com mais chance - Reprodução / redes sociais

União Brasil vai reunir candidatos com mais chanceReprodução / redes sociais

Publicado 27/07/2022 09:00

O poderoso União Brasil, dono da fatia mais suculenta do Fundo Eleitoral, convocou para uma reunião na manhã de hoje uma elite de 44 pré-candidatos entre os 118 postulantes nas eleições deste ano. A nata que vai comparecer à sede regional será agraciada com quantias mais polpudas para tocar as respectivas campanhas. E, como o partido quer se manter entre os maiores do país após a apuração das urnas eletrônicas, a maior parte da turma arregimentada vai concorrer na raia federal: são 28 das 47 vagas, ante 16 das 71 estaduais. Os nomes abarcam quem tem mandato — incluindo Daniela do Waguinho, Chiquinho Brazão e Vinicius Farah —, além de apostas como os ex-deputados Felipe Bournier e Otávio Leite, Raquel Stasiaki (terceira suplente do PSL em 2018), Sandro Cruz (apoiado pela Igreja Católica) e o empresário Clébio Jacaré. Já tendo admitido aos eleitores que está disposto a puxar votos, Anthony Garotinho também está na high society da União.





Recursos da majoritária em disputa

Falando no partido mais rico das eleições de 2022, um movimento nada desprezível quer deixar Clarissa Garotinho a pão e água. A movimentação da aspira a senadora andou desagradando cabeças coroadas — afinal, ela esteve no palco da convenção do PL defendendo a reeleição de Jair Bolsonaro, quando Luciano Bivar ainda está no páreo pelo União. A candidatura da campista foi acertada com a Nacional, e os recursos nem ao menos passariam pelo diretório estadual. Mas as águas ainda vão rolar até a convenção.

Picadinho

A Secretaria de Integração Metropolitana reúne amanhã, às 16h, no Palácio da Cidade, secretários de Meio Ambiente e sociedade civil para discutir segurança hídrica.

A comédia "Duetos", patrocinada pela Brasilcap com recursos da Lei Rouanet, estreia no Teatro das Artes, no dia 5.

Rafael Aloisio Freitas compõe a mesa na comemoração dos 99 anos da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, na sexta-feira.

O Festival Tim Music Mulheres Positivas vai reverter os R$ 15 dos ingressos a instituições de apoio à violência contra mulher. As atrações vão de orquestra a Mart'Nália e Luiza Sonza.