Coletiva oficializa a parceria Freixo-MaiaSophia Lyrio

Publicado 27/07/2022 16:03

Na coletiva convocada para anunciar oficialmente a parceria entre Marcelo Freixo (PSB) e Cesar Maia (PSDB) para as eleições ao governo do Rio, o filho do ex-prefeito, Rodrigo, fez questão de afagar Eduardo Paes (PSD). E, em tom de provocação, garantiu que se engana quem fala em afastamento.

"Estivemos com ele e continuaremos com ele no ano do (pleito) municipal", disse o ex-presidente da Câmara dos Deputados, reiterando que o prefeito do Rio não é candidato este ano.

Maia também defendeu a escolha por Marcelo Freixo: para o neotucano, o pessebista é quem tem trabalhado melhor. No sábado, uma convenção conjunta sagrou a parceria do grupo de Paes com o aspira Rodrigo Neves (PDT).