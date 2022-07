União Brasil-RJ se reuniu em sua sede na manhã desta quarta-feira - Divulgação

Publicado 27/07/2022 18:05

Na reunião com as estrelas do União Brasil na manhã desta quarta-feira (27), o presidente estadual da legenda, Wagner Carneiro, o Waguinho, aproveitou para alinhar a tropa antes da convenção, marcada para domingo (31). Ele reforçou o apoio do partido a Cláudio Castro (PL) para o governo — e a Clarissa Garotinho (União) para o Senado.

Como contou a coluna, há resistência interna à deputada, que esteve no palanque de Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (24). O União Brasil lançou o nome de seu presidente nacional, Luciano Bivar, na corrida pelo Palácio da Alvorada. Aliás, Waguinho fez questão de lembrar a todos que a agremiação de número 44 tem um candidato: "Na polarização entre Lula e Bolsonaro, eu sou Bivar", disse ele.

Já Clarissa aproveitou para prevenir possíveis foco de incêndio. No encontro, ela conversou demoradamente com Danielle Cunha, além de apertar a mão de Paulo Melo. E ainda ouviu elogios do colega de Câmara dos Deputados Chiquinho Brazão. Os clãs Cunha, Melo e Brazão já tiveram sua cota de entreveros com a família Garotinho.