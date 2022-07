A colunista Anna Ramalho - Arquivo Pessoal

Publicado 27/07/2022 20:54 | Atualizado 27/07/2022 22:03

Com 44 anos dedicados ao colunismo, a jornalista Anna Ramalho morreu nesta quarta-feira (27). Ela estava internada na Casa de Saúde São José, e não resistiu a uma embolia pulmonar.

Sua carreira nas letras começou em 1971, na Manchete. Ela ainda passou pelas principais redações do Rio de Janeiro: foi editora da icônica Coluna Swann, em O Globo, além de ter passado pelo Jornal do Brasil e por O DIA. O site que leva o nome da cronista social está no ar desde o ano 2000, com informações das áreas de cultura, política — e, claro, da cidade que ela amava.

Aos seus leitores, ela revelou ser paciente de câncer, tendo perdido "o cabelo, mas jamais a força".



A família informa que o velório será na quinta-feira (28) e a cremação, no dia seguinte.