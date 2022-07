Reunião da Executiva Nacional em Brasília, quarta-feira (27) - PSC

Publicado 27/07/2022 18:46

O Pastor Everaldo retomou oficialmente a presidência do PSC nesta quarta-feira (27), em reunião da Executiva nacional, em Brasília. Marcaram presença no encontro o deputado Gilberto Nascimento (PSC-SP); a presidente do PSC Mulher, Jemima Santana e o presidente do PSC da Bahia, Heber Santana.

Na reunião, ele foi aclamado pelos colegas de legenda como liderança fundamental neste momento de definições de candidaturas nos estados. No Rio de Janeiro, a convenção estadual do partido está confirmada para o próximo dia 2 e já está na agenda do atual presidente.