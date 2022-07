Comte Bittencourt e Luiz Paulo são 'abençoados' por sósia do Papa - Divulgação

Publicado 28/07/2022 08:00

Amigos de longa data, Comte Bittencourt (Cidadania) e Luiz Paulo (PSD) tiveram as respectivas pré-candidaturas à Alerj "abençoadas" no templo de encontros literários do subúrbio. Depois de participar do lançamento da campanha de Renata Costa, a dupla se dirigiu ao Bar do Papa, em Cascadura — onde foram recebidos por Fernando Coelho, dono do bar e sósia de Francisco I.