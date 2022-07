Convenção do PL no Maracanãzinho - Natanael Alves / PL

Publicado 29/07/2022 09:00 | Atualizado 29/07/2022 09:48

O PL vai passar as tropas em revista para enquadrar quem pisar fora da risca nas corridas majoritárias. Afinadinha com a Nacional, a Executiva Fluminense decidiu que não vai dar um centavo do fundo eleitoral a eventuais rebeldes que deixarem de incluir os candidatos principais em sua campanha. Ou seja: quem quiser se eleger deputado com o dindim partidário terá que fortalecer a trinca Jair Bolsonaro na presidência, Cláudio Castro no governo, e Romário no Senado. Uma das preocupações do oficialato liberal é que a divisão no campo conservador — principalmente no que tange ao Senado, que é o mais embolado atualmente — vai fortalecer a esquerda. Além do Baixinho, aparecem com bons números nas pesquisas Clarissa Garotinho (União), Daniel Silveira (PTB) e Marcelo Crivella (Republicanos). O único já sagrado pela convenção é o petebista, mas sobre quem pesa a condenação no STF. O União e o Republicanos vão se reunir no domingo.

Relacionamento entre os Poderes

Às vésperas das eleições, a Alerj e a FGV vão promover um seminário para debater as perspectivas e os principais desafios da democracia no Brasil. Estarão na sede da Assembleia especialistas, intelectuais e cineastas.

Picadinho

O cirurgião plástico Marcelo Daher será um dos palestrantes da 41ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, de 3 a 6 de agosto, no Hotel Fairmont.

Hoje, os bambas Moacyr Luz e Carlinhos Sete Cordas apresentam o show "Dois irmãos" no Circo Crescer e Viver.

A cantora Nana Kozak, apresenta hoje seu mais novo show, Elas por Elas, no Centro da Música Carioca Artur da Távola.

Amanhã às 18h, a Família Moadir — toda do samba — vai homenagear os 75 anos de Almir Guineto. O repique será ouvido no Teatro Mario Lago, na Vila Kennedy.