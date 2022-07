O governador Cláudio Castro - Reginaldo Pimenta; Agência O Dia

Publicado 30/07/2022 07:00 | Atualizado 30/07/2022 09:27

O governador Claudio Castro estará neste sábado em Queimados. E para não desagradar seus apoiadores fará agenda dupla na cidade. A primeira parte da visita inclui uma reunião política com seu ex-secretário Max Lemos e dobradas do aspira a federal. Depois disso, o chefe do Guanabara pula para o lado do prefeito Glauco Kaizer — que derrotou o grupo de Max em 2020. Os planos não incluem, no entanto, a vice — abrigada por Waguinho.