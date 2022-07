O vereador Pedro Duarte (Novo) - Renan Olaz / Divulgação / CMRJ

Publicado 30/07/2022 15:00 | Atualizado 30/07/2022 17:55

Autor de um questionamento à constitucionalidade da LC 212/2019, que permitiu a servidores do município incorporar gratificações, Pedro Duarte (Novo) tomou um susto ao ver o parecer da Câmara no processo. Argumenta a Casa que a norma foi revogada pela Emenda Constitucional 103. "Falta o Executivo deixar de aplicá-la então, cortando as incorporações ilegais", diz ele. Mesmo neste ano, integralizações foram publicadas no Diário Oficial.