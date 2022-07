Presidente da Associação dos Praças declarou apoio a Carlos Minc e Alessandro Molon - CLAYTON DE SOUZA/AGÊNCIA ESTADO

Publicado 30/07/2022 09:00 | Atualizado 30/07/2022 13:36

Que a pauta de segurança pública é extremamente cara ao campo conservador, todo mundo sabe. Mas a classe dos trabalhadores do setor tem lá suas divisões — e o PSB está de olho nesse segmento. E não só por meio de ícones, como o delegado Alexandre Saraiva, que encabeçou a maior apreensão de madeira ilegal e acabou se filiando ao partido. O presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, o subtentente da reserva Carlos Cesar, declarou apoio a Carlos Minc e a Alessandro Molon. A proximidade vem de anos: o deputado estadual atuou em questões como a melhoria das refeições, a tentativa de acabar com prisões administrativas por motivos como cadarços desamarrados, e a própria legalização da associação. Agora a parceria é para tentar derrubar um dispositivo da Lei 9.537/2021, que veda a acumulação da gratificação de risco de atividade militar (GRAM) com a indenização de adicional de inatividade.

Nova investida pela titularidade em Meriti

A turma de São João de Meriti não perdeu tempo ao ver a reportagem da TV Globo que mostrava a vereadora Letícia Costa (PL) dizendo "a senhora tem que falar que vai votar em mim" a uma possível paciente. Primeiro suplente do PSDB, o ex-prefeito Adilmar Arsênio, o Mica, enviou uma denúncia à Câmara por quebra de decoro. Isso porque ele também tem uma ação contra a parlamentar por infidelidade partidária. O prefeito Dr. João, por outro lado, segue firme defendendo a pré-candidatura da médica a deputada federal.

Visitante da terra de Arariboia

Com a parceria entre Eduardo Paes e Rodrigo Neves, o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, virou cicerone do niteroiense na região que administra. E já o levou para caminhar nas comunidades e falar com lideranças locais.

Picadinho

Hoje e amanhã tem festa julina no Leblon: 26 restaurantes do corredor gastronômico da rua Dias Ferreira participam do arraiá organizado pela subprefeitura da Zona Sul.

A partir das 20h, a Zona Norte recebe a 1ª edição do Festival Vai Ter Sol, no Viaduto de Madureira. Entrada gratuita.

A pré-candidata Letícia Arsenio e o empresário João Diniz promovem um encontro com empreendedores hoje, em Ipanema.

Hoje tem Rio de Samba no Faro Beach Club, com apresentações da cantora Maria Rita, Grupo Cozinha Arrumada, Samba Xoxó e Mc Marcinho.