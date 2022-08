Fachada do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. - DIDA SAMPAIO/AGÊNCIA ESTADO

Publicado 31/07/2022 09:00 | Atualizado 01/08/2022 12:59

A grande maioria dos partidos do país ainda não cumpriu uma obrigação básica para poder ter acesso ao seu quinhão dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral, o FEFC. Para ter acesso aos recursos, cada sigla tem que informar como será a distribuição do dindim aos aspiras, com critérios claros — como, por exemplo, uma porcentagem maior a quem já tem mandato ou um estímulo a candidaturas de mulheres ou negros. Segundo a última atualização do site do TSE, até o dia 26, apenas quatro das 32 agremiações registradas apresentaram a documentação. São eles o mais rico de todos, o União Brasil, e o trio do centrão na base de Bolsonaro: PL, PP e Republicanos. O único a declarar não querer os recursos é o Novo. O advogado do Ibrapej Carlos Frota lembra que, para garantir a efetividade das cotas de raça e gênero, a Resolução nº 23.665 exige que os repasses desses grupos sejam feitos até a primeira prestação de contas parcial — de 9 a 13 de setembro.

Conciliador, mas de olho vivo

No aniversário de Alexandre Knoploch, Cláudio Castro ganhou de presente o título de "professor do diálogo". E desabafou em resposta: "Sei quem acreditou e caminhou comigo desde maio de 2021. Agora, é fácil estar ao meu lado".

Picadinho

Na terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara se reúne às 10h, na Sala da Presidência, para apresentação do relatório final do caso Gabriel Monteiro.

Hoje é o último dia do festival Delícias da Roça, no Campo de São Bento, em Niterói, das 10h às 21h.

O Sinduscon-Rio e o Sintraconst-Rio assinaram convênio com Firjan-RJ para qualificação de mão de obra do setor.

A presidente da OAB/Méier, Gracia Barradas, abre a série de palestras em comemoração ao mês da advocacia, que ocorre entre 1 e 5 de agosto na sede da subseção.