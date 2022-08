Feira de São Cristóvão - Divulgação

Feira de São CristóvãoDivulgação

Publicado 02/08/2022 14:22

No dia do aniversário de morte do mestre Gonzagão, comemorado nesta terça-feira (02), a Câmara vota um projeto com o intuito de promover fomento ao setor cultural da Feira de São Cristóvão. A proposta de autoria do vereador Chico Alencar leva em conta que o Centro de Tradições Nordestinas vem enfrentando dificuldades, principalmente após a pandemia.

As demandas atuais da feira são referentes ao desenvolvimento de planos, estudos de viabilidades ambiental, operacional e econômica com o objetivo de modernizar o espaço. Além disso, para fomentar a cultura nordestina que é tradição da feira, é necessário investimento em música específicas, literatura e cordel, artesanato e na culinária regional.