Comemoração do aniversário do vereador Chagas BolaReprodução / redes sociais

Publicado 02/08/2022 15:14

O vereador Chagas Bola (União), tido como o maior defensor de Gabriel Monteiro no processo que o colega enfrenta por quebra de decoro parlamentar, comemorou o aniversário com o pré-candidato a federal. A foto, publicada nas redes sociais por Marcelo Diniz (SDD), causou burburinho e passou a ser vista como um indício de quem tentará evitar a possível cassação do youtuber.

Na imagem, além dos três, estão também Doutor Gilberto (Pode) e Marcelo Arar (PTB). Nos bastidores, as contagens de votos já começaram — e fala-se em um enfrentamento cabeça a cabeça no plenário.

O relatório do processo enfrentado por Monteiro na Câmara do Rio foi entregue nesta terça-feira (2) por Chico Alencar (PSOL). Ao fim das 37 páginas, ele recomenda a perda do mandato por filmagem e armazenamento de vídeo em que faz sexo com uma menor; exposição vexatória de crianças e de pessoa em situação de rua (além violência física no último caso); além de perseguição a vereadores com a finalidade de retaliação, entre outros.