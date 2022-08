Washington Fajardo, secretário de Planejamento Urbano - Divulgação

Publicado 03/08/2022 16:29

Washington Fajardo, que estava mantendo o look de “Velho do Rio” até a aprovação do Plano Diretor do município , aproveitou o desligamento da Secretaria de Planejamento Urbano — como antecipou a coluna — para se despedir em grande estilo: indo ao barbeiro.Em postagem no Instagram, o secretário conta que pediu ajuda aos colegas servidores para tirar a barba, uma vez que não estará à frente da revisão do Plano quando ele for votado. Além disso, ele exaltou os profissionais do Urbanismo carioca e reiterou: “Prestigie os servidores públicos da sua cidade. Cobre, reclame, mas os proteja.”