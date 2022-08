O deputado Luiz Paulo (PSD) é o presidente da CPI da Dívida Ativa - Julia Passos / Alerj

Publicado 04/08/2022 09:00 | Atualizado 04/08/2022 09:55

O presidente da CPI da Dívida Pública do Estado com a União passou a mão na calculadora para ter uma ideia do tamanho do débito. De acordo com Luiz Paulo (PSD), se o cálculo fosse feito apenas pelo índice IPCA, o número passaria de R$ 134 bilhões para... R$ 64 bilhões. A economia de R$ 70 bilhões é porque, de acordo com um ofício da Secretaria de Fazenda, entre 1998 e 2013, a correção da dívida era feita pelo IGPDI + 6%. A partir de então, passou a ser atualizada pelo IPCA + 4%. "Perguntei sobre a negociação da dívida em 1998 até a presente data, simulando quanto teríamos que pagar se a correção monetária fosse feita apenas por cada um dos seguintes índices: IPCA+4%, IPCA, remuneração da poupança e TJLP — que era usado pelo BNDES até 2018", explica. E acrescenta que vai sugerir a inclusão no relatório final da investigação uma tabela mostrando a correlação. "Essa questão tem que passar por novas negociações. Não pode ficar como está".

Acordo em (Super) via de ser assinado

Foram muitos meses de negociação infrutífera, mas a Secretaria estadual de Transportes e a Supervia finalmente chegaram a um acordo para evitar a passagem de R$ 7 aprovada pela Agetransp. As duas vão assinar um novo aditivo — o 12º — à concessão do serviço ferroviário. Para reequilibrar as finanças do contrato, a previsão é que os cofres públicos repassem cerca de R$ 251 milhões à empresa, divididos em cinco parcelas. A primeira e mais polpuda, será de R$ 151 milhões, com quatro prestações mensais até dezembro.

Gabriel Monteiro e o 'vai que a moda pega'

Vereador do PL pode perder os direitos políticos caso seja cassado - Sandro Vox

O timing do cumprimento dos mandados de busca e apreensão contra o vereador Willian Coelho (DC) não poderia ter sido melhor para... Gabriel Monteiro (PL). A ideia da tropa monteirista, capitaneada por Chagas Bola (União), é mostrar aos colegas que o alvo da Operação Resina também poderia ser denunciado ao Conselho de Ética — assim como outros que já foram investigados.

O maior desafio da Zona Sul

Seis meses após assumir o comando da Subprefeitura da Zona Sul, Flávio Valle identifica que o principal gargalo da administração está no ordenamento. Além dos desafios próprios, a crise econômica torna tudo mais complexo.

Homenagem a 'Carluxo'

A proposta ainda não foi pautada, mas é barbada: Carlos Bolsonaro (Rep) terá uma Medalha Tiradentes para chamar de sua. A proposta foi encabeçada por Anderson Moraes (PL), e conta com a assinatura de outros dez deputados — incluindo Coronel Jairo, cujo partido, o SDD, está fechado com Lula (PT). Aliás, o carrasco de Witzel é também chefe de Rogéria: a mãe de Carluxo (apelido registrado no projeto de resolução) vai coordenar a campanha de Anderson.

Agrado ao andar de cima

Thiago Pampolha, recém-chegado ao União, já está cavando o seu lugar perto dos maiores nomes. Pediu duas medalhas Tiradentes: uma para o mandachuva regional, Waguinho, e outra para o vice nacional, Antonio Rueda.

Picadinho

Hoje, o Acervo da Uerj, lança mais uma edição biográfica do Livro CD, "Tiãozinho da Mocidade e os Bambas de Padre Miguel" no Campus Maracanã.

Felipe Santa Cruz e Luiz Fux assinam capítulos do livro "O Judiciário do nosso tempo", lançado hoje na biblioteca do STF.

Hoje a rede de ensino Elite realiza live no instagram sobre vestibulares e saúde mental, transmitida na conta: @ensinoelite

A Recode, pioneira em iniciativas na área de tecnologia em comunidades, fará hoje o primeiro Fórum de Líderes Sociais para o Empoderamento Digital.