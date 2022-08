Eduardo Paes anuncia o novo secretário de Planejamento Urbano, Augusto Ivan - Reprodução / redes sociais

Publicado 04/08/2022 12:48 | Atualizado 04/08/2022 12:58

Eduardo Paes (PSD) já tem um substituto para Washington Fajardo na secretaria de Planejamento Urbano: o arquiteto Augusto Ivan. O anúncio foi feito há pouco nas redes sociais do prefeito.

Como a coluna antecipou , foi publicada nesta quinta-feira (4) a exoneração do antigo piloto do Plano Diretor — que, aliás, também se despediu da barba . No entanto, a edição do Diário Oficial trouxe apenas a nomeação de Maria Madalena Saint Martin de Astacio como responsável pelo expediente, e não como titular absoluta.

Muito orgulho em anunciar meu novo secretário Municipal de Planejamento Urbano, o grande Arquiteto e Urbanista Augusto Ivan. Carioca apaixonado, autor de vários livros sobre a nossa cidade, servidor do município, concebeu o corredor cultural do Centro nos início dos anos 80, pic.twitter.com/jI16OJnRao — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 4, 2022

Como ressaltou o prefeito no post, Augusto Ivan foi um dos responsáveis pela criação do Corredor Cultural do Centro, inspirado em um trabalho feito pelo arquiteto em uma pós-graduação no exterior. Paes ainda citou outros feitos no currículo do urbanista, como o comando da Subprefeitura do Centro e a passagem pela Empresa Olímpica Municipal e pela Companhia de Desenvolvimento do Porto. "Uma alegria ter esse super carioca das Minas Gerais nos auxiliando na reconstrução do Rio", escreveu. Veja abaixo o tuíte: