Prefeitura do Rio de Janeiro - reprodução

Publicado 06/08/2022 09:00

Um ano e meio depois de implementar o primeiro sistema municipal de integridade pública em nomeações, a Prefeitura do Rio fez algumas mudanças. Um decreto da Secretaria de Governo publicado na quinta-feira (4) reservou o procedimento mais exaustivo (em todos os sentidos) apenas para quem está no topo da cadeia alimentar, e com caneta na mão: secretários, coordenadores — toda a turma de DAS-10 para cima. Também acabou a exigência de algumas certidões que demoravam até duas semanas para serem expedidas. Por outro lado, foi contratada uma plataforma de investigação de dados públicos que faz em minutos o que o pessoal demora horas (se não dias) para fazer na munheca. Os testes já devem começar na segunda-feira (8) — fornecendo informações como participação societária, graus de parentesco, etc. Ao fim e ao cabo, as autodeclarações ganharam mais valor. Afinal, são documentos com fé pública, e mentir em um documento desses... é crime.





História revisitada

O vereador — e historiador — Chico Alencar lança hoje “Independência e vida”. No Bicentenário do grito do Ipiranga, as 112 páginas desmistificam a imagem de Dom Pedro I e a pompa imortalizados no quadro de Pedro Américo.





Torpedo com nome e sobrenome

Clarissa Garotinho (União) aproveitou a entrevista ao jornalista Marlon Brum, do Estúdio B, para cair em cima do desafeto Rodrigo Bacellar (PL). A pré-candidata ao Senado botou no colo do político o escândalo do Ceperj.

Picadinho

O presidente da Riotur, Bruno Mattos, vai receber a Medalha Pedro Ernesto por seu trabalho à frente da estatal na sexta-feira (12).

O curso de Administração de Empresas no Campus Barra da FGV já estará no vestibular deste ano, com 30 vagas.

O envelhecimento e o amadurecimento do artista são temas de "Esperando Beltrano", que estreia no Sesc Copacabana no dia 11.

A Marcha do Orgulho LGBTQI domingo em Niterói vai ter em um dos carros a autora do Prêmio Cidadania, Diversidade e Respeito da Alerj, a deputada estadual Enfermeira Rejane.