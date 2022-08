Feiras do Circuito são cadastradas no Fórum de Economia solidária e no Centro Público Casa Paul Singer - Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Publicado 07/08/2022 07:00

Até bem pouco tempo atrás, os frequentadores — e trabalhadores — do circuito das feiras de Economia Solidária passavam aperto durante os eventos. É que a organização não incluía banheiros químicos, e, para poder se aliviar, expositores e clientes tinham que contar com a boa vontade dos comerciantes do entorno para poder usar os sanitários. Para acabar com o constrangimento, a Secretaria de Trabalho e Renda buscou uma solução junto ao setor responsável pelo contrato de mobiliário urbano.