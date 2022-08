Cidade da Polícia Civil, Rio de Janeiro - Divulgação

Cidade da Polícia Civil, Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 08/08/2022 19:13 | Atualizado 08/08/2022 19:14

Uma sugestão para que o governador implante núcleos regionais da Cidade da Polícia será votada na Alerj nesta terça-feira (09). A indicação legislativa, de autoria do deputado Léo Vieira (PSC), visa agilizar o trabalho de investigação e aproximar a Polícia Civil do cidadão, já que atualmente os serviços das delegacias especializadas estão concentrados na capital.

Para a implantação dos núcleos regionais da Cidade da Polícia, o Poder Executivo analisará os índices de criminalidade elaborados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), definindo as delegacias especializadas de acordo com a especificidade de cada localidade do Rio.

As regiões contempladas na proposta são Centro-Sul, Noroeste, Norte, Serrana, Costa Verde, Baixadas Litorâneas e Médio Paraíba. Ainda de acordo com a proposta, os núcleos regionais da Cidade da Polícia deverão conter no mínimo sete delegacias especializadas. Em caso de aprovação, fica a critério do governador acatar ou não o anteprojeto de lei, já redigido.