Bela Gil e André CecilianoDivulgação

Publicado 08/08/2022 18:57

A nutricionista e apresentadora Bela Gil foi uma das 50 mulheres feministas e militantes da causa negra e LGBTQIA+ que se reuniram em uma casa no Cosme Velho, no sábado (6), com a roteirista Antonia Pellegrino, mulher de Marcelo Freixo (PSB), e com... André Ceciliano (PT). O presidente da Assembleia Legislativa do Rio apresentou às convidadas as propostas da chapa Lula-Freixo-André.

O pré-candidato ao governo — que já tinha estado com o petista na noite anterior — não compareceu ao evento. Ele estava se poupando para o primeiro debate eleitoral, que aconteceria no dia seguinte.

Fez bem. O encontro, que começou às 20h, teve quase quatro horas de duração.