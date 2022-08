Jandira Feghali vai à porta da CSN - Divulgação

Publicado 10/08/2022 16:57

Desde ontem visitando municípios do Sul Fluminense, nesta quarta-feira (10), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) fez um passeio pela memória ao ir à porta da CSN, em Volta Redonda. No meio da panfletagem, ela encontrou sindicalistas com quem esteve há 34 anos, em um episódio que marcou o cenário político brasileiro.

Em 1988, a médica estava na cidade — não para conversar com o eleitorado, mas para apoiar o movimento grevista. Na tentativa de dispersar os trabalhadores, as forças de segurança acabaram matando três metalúrgicos, no que ficou conhecido como o "Massacre de Volta Redonda".