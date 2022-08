Publicado 11/08/2022 15:04 | Atualizado 11/08/2022 15:12

Uma operação da prefeitura foi realizada na manhã desta quinta-feira (11) para demolir construções irregulares na comunidade Tavares Bastos, em Laranjeiras. A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac), Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da PM e da Polícia Militar Ambiental.

Segundo a Smac, as estruturas estavam ameaçando um desabamento sobre a vila de casas localizada abaixo da construção. Além disso, foram identificados crimes ambientais no local, como: supressão de vegetação, corte irregular de talude e parcelamento ilegal do solo.

“Os responsáveis vinham sendo notificados desde o ano passado para paralisar as obras, mas ignoraram todos os embargos. Ao invés de retroceder, eles avançaram com a obra” afirmou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.