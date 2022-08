Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária - Divulgação

Publicado 13/08/2022 07:00

Com o arquivamento definitivo pelo STJ do processo em que era investigado por associação ao tráfico, o ex-secretário de Administração Penitenciária Raphael Montenegro quer se eleger deputado estadual pelo PSC. E o rapaz, cujas conversas com detentos já tinham sido consideradas legais, definiu a mira: os 350 mil cadastrados para visitas nos presídios. Sua gestão instalou 18 scanners corporais, responsáveis pelo fim das revistas vexatórias.