Moradores de Paquetá estão insatisfeitos com redução do efetivo da PMFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 13/08/2022 13:00

A turma que busca votos entre eleitores preocupados com segurança está com um flanco aberto em Paquetá. Os moradores estão tiririca com o comando do 5º BPM. Duas das cinco motos foram retiradas da ilha, e o efetivo foi reduzido a apenas três agentes — e, às vezes, a apenas um.