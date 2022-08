O ex-governador Wilson Witzel fala à CPI nesta quarta-feira. - Reprodução

Publicado 15/08/2022 16:34 | Atualizado 15/08/2022 17:29

A tentativa de Wilson Witzel (PMB) de voltar a ser o dono da caneta mais disputada do Palácio Guanabara já encontrou a primeira barreira. O deputado estadual Renan Ferreirinha (PSD), pré-candidato a deputado federal, apresentou uma impugnação à candidatura do ex-juiz. Em postagem no Instagram, o parlamentar alerta que o ex-governador está inelegível depois de ter sofrido o impeachment e que tem a "ficha podre".

E Witzel já partiu para o ataque.



Em resposta à postagem, escreveu que o afastamento sofrido por ele foi "criminoso" — e ainda alfinetou o adversário: "Toma vergonha garoto. Vou voltar a ser governador e você comigo vai continuar sem nada".