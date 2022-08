Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - Google Maps

Publicado 16/08/2022 09:00 | Atualizado 16/08/2022 09:29

Já foi dada a largada para o Ministério Público Eleitoral — e os adversários políticos — contestarem as candidaturas registradas. O União Brasil, por exemplo, pode sofrer duas baixas em sua nominata federal. Anthony Garotinho foi impugnado pelo próprio MP, em uma peça lembrando sua condenação no caso "Chequinho". Já o nome de Murillo Gouvea, filho do prefeito de Itaperuna, foi questionado por um conterrâneo pela exoneração após o prazo de desincompatibilização. No PSD, o ex-prefeito de Itaboraí Sérgio Soares terá que se defender do PL: a peça lista ações em que o aspira a federal foi condenado por improbidade. Wilson Witzel também é alvo de impugnação. O advogado Márcio Alvim lembra que os partidos podem fazer substituições até 12 de setembro.





Picadinho

O evento Ponte de Versos de agosto comemora o aniversário de 22 anos da Ibis Libris Editora, amanhã, na Livraria Blooks Botafogo.

A pesquisadora Ana Luiza da Gama e Souza lança amanhã, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, o livro "O que está por trás do que comemos".

Águas do Rio lança programa de educação ambiental para alunos de escola pública em Maricá, Itaboraí, Tanguá, 3º distrito de Saquarema, São Gonçalo e Paquetá.