Dirigentes tiveram que recalcular repartição de recursos partidárioskatemangostar - Freepik - Creative Commons

Publicado 16/08/2022 11:00

Com a cota de financiamento partidário para garantir a diversidade na política, as legendas não têm tido mais que correr atrás para compor as nominatas com o número mínimo de candidaturas. Nunca houve tantas autodeclarações de pardos. Só que esse alto número tem um revés: os dirigentes estão tendo que recalcular quando repassarão aos representantes das minorias, para não causar um rombo. Tem até quem já esteja pedindo certidão de nascimento.