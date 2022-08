Setor de franquias cresceu em relação ao ano passado - Anna Bizon/Freepik

Publicado 17/08/2022 08:00

A Expo Franchising ABF Rio, que acontece no próximo mês, terá como atrativo os bons números do setor. No segundo trimestre deste ano, as franquias viram o faturamento crescer 16,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O total de empregos chegou a 147.524 vagas.