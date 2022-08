Taxistas compareceram à galeria da Alerj nesta terça-feira (16) - Divulgação

Publicado 16/08/2022 16:04

Depois de ser adiado por causa do recebimento de emendas, o projeto que autoriza a criação de uma linha de crédito para taxistas do estado renovarem sua frota foi aprovado pela Alerj nesta terça-feira (16). E já tem promessa para a regulamentação sair do papel — na semana que vem.

Ao microfone, Jorge Felippe Melo (Avante), autor da proposta junto com André Ceciliano (PT), contou que esteve com o governador — e, segundo ele, o chefe do Poder Executivo teria garantido não só a sanção como a publicação das regras para o dindim poder ser liberado. Nos agradecimentos aos parceiros que ajudaram a viabilizar o projeto, sobraram afagos ao presidente da Alerj e até ao vereador Lindbergh Farias (PT), pela participação na articulação.