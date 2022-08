Salão do Palácio da Cidade - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 17/08/2022 14:11

O Palácio da Cidade vai receber no próximo dia 30 o bazar beneficente da primeira dama do Rio de Janeiro, Cristine Paes. A renda do RIOinclui Fashion será revertida para o Programa Moradia e Acesso, que reforma casas de crianças e adolescentes com deficiência, em situação de vulnerabilidade na Rocinha.

O projeto RIOinclui já beneficiou mais de 30 mil pessoas, incluindo todas suas ações, como o Moradia e Acesso e também a capacitação profissional de mulheres e campanhas de doações.