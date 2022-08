Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB), Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) são os candidatos que terão tempo de TV - Divulgação / O Dia

Ao analisar os resultados das pesquisas Ipec, Carlos Montenegro, acionista do instituto, notou tendências inversas nos contextos estaduais e nacional. Para o especialista, é como se o pleito presidencial já estivesse na reta final. "Os eleitores estão cansados, e já sabem em quem votar", diz. Por outro lado, no caso do Rio, as corridas pelo governo e pelo Senado parecem ter começado ontem — como de fato ocorreu. Ou seja: ainda há muito jogo pela frente.