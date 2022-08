Deputado Max Lemos (Pros) - Divulgação

Deputado Max Lemos (Pros)Divulgação

Publicado 17/08/2022 18:09

Vai a plenário na Alerj, na próxima terça-feira, um projeto de lei que garante o direito a melhorias habitacionais — de forma pública e gratuita — às famílias de baixa renda que têm um único imóvel. A proposta do deputado Max Lemos (Pros), ex-secretário de Infraestrutura, tem co-autoria dos deputados Dionísio Lins e André Ceciliano.Além disso, a elaboração do projeto contou com a colaboração especial de pesquisadores da UERJ e foi embasada na experiência dos arquitetos e engenheiros que atuam nas comunidades do Rio de Janeiro pelo projeto Na Régua