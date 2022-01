Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. Programa 'Na Regua", do Governo do Estado - Divulgação

Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. Programa 'Na Regua", do Governo do EstadoDivulgação

Publicado 26/01/2022 17:21

Rio - A população de baixa renda que não possui acesso a profissionais para elaboração de projeto para execução de reforma da sua residência agora tem um importante aliado. O projeto ‘Na Régua – Arquitetura acessível, moradia digna’, criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, disponibiliza assistência técnica gratuita de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais. A ação, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), faz parte do Programa Casa da Gente.

Nos últimos três meses, o projeto tem montado escritórios em comunidades da Baixada Fluminense e na capital do Estado para entregar os serviços de assistência técnica local para habitações de interesse social. Até o momento, os escritórios idealizados conforme a Lei Federal de Athis - que assegura assistência técnica gratuita - já estão em funcionamento nos seguintes territórios: Mangueira, Providência, Cajueiro, Serrinha, Buriti Congonhas, Marcílio Dias e Acari. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

“A realidade que enxergamos nessas comunidades são casas que muitas vezes não têm pias, nem piso ou até mesmo sanitários. Por isso, a palavra de ordem do governador Cláudio Castro para o projeto 'Na Régua' é: nenhuma casa sem banheiro. Dessa forma, nossa missão é entregar mais qualidade de vida a essas famílias, com dignidade habitacional. O projeto desenvolvido pela nossa Subsecretaria de Habitação está preparado para entrar nessas comunidades e oferecer a assistência necessária segundo a legislação.”, destaca o Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.

O sonho de milhares de pessoas nas comunidades é poder resolver problemas corriqueiros, como infiltrações e mofo, que é o caso da dona Vera Lúcia Sampaio, moradora do Morro da Providência. Para ela, a assistência ofertada pelos escritórios do Na Régua chegou em um momento crucial para os mais necessitados.

“Aqui não há quartos. Eu e meus seis netos dormimos na sala, juntos. Quando eu soube que poderia ter assistência gratuita voltei a ter esperança. Minha casa sofre muito com infiltrações e vazamentos, meu sonho é poder dar uma vida melhor e mais agradável aos meus netos”, afirma a aposentada.

Serviços e critérios

Toda família com renda de até seis salários mínimos pode solicitar os serviços oferecidos pelos escritórios regionais do projeto, desde que resida no local. Os moradores que planejam fazer reformas em suas casas, mas não têm acompanhamento de profissionais especializados, podem solicitar orientação aos arquitetos e engenheiros. O objetivo é garantir a habitabilidade e aumentar a salubridade do domicílio. Nos primeiros atendimentos registrados, a principal demanda levantada foram casos de infiltrações.

Segundo o subsecretário de Habitação, Allan Borges, o acesso deve ser amplo e democrático. “Nossos profissionais são treinados para ouvir as demandas, vistoriar os domicílios e propor soluções criativas de baixo custo que resolvam um problema real. O 'Na Régua' nasce para apoiar a saúde e a assistência social, contribuindo com o rompimento do ciclo da reprodução das desigualdades sociais e sanitárias”, observou.

Já para a engenheira Fabiane Melo, que presta serviço à população no escritório da Providência, o projeto está sendo essencial para a vida dos moradores na comunidade e para reverter o quadro da inadequação habitacional do Rio de Janeiro. “É muito gratificante participar desse projeto. A engenharia precisa estar a serviço da população, resolvendo problemas sociais. O projeto tem me permitido abrir meus horizontes enquanto profissional e usar a técnica para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, conclui.

Serviço

Os escritórios regionais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Mangueira - Rua General Bento Ribeiro, nº 4 – Fundação Leão XIII

Providência - Rua da Bica, nº 29 – ONG Impacto das Cores

Serrinha - Rua Mestre Darcy do Jongo, nº 162 – CUPA

Cajueiro - Travessa Central do Sossego, 39 – Associação dos Moradores

Buriti Congonhas - Rua Macunaíma, nº 209 – Vaz Lobo

Marcílio Dias - Endereço: Avenida Lobo Junior, nº 83

Acari – Rua Guaiuba, nº 210-A

Próximas etapas

A Secretaria de Infraestrutura e Obras já está preparando novos escritórios em outras localidades para começar a oferecer assistência técnica. Até o final do mês de janeiro, serão entregues mais quatro escritórios.

Parque Maré – Rua João Araújo, nº 117 – Associação de Moradores do Conjunto Rubens Vaz

Rocinha – Ciep 303 Ayrton Senna da Silva - Autoestrada Engenheiro Fernando Mcdowell, nº 15

Brás de Pina - Rua 51, quadra D3 - Associação de Moradores da Santa Edwiges

Queimados - Avenida Irmãos Guinle, 1497 - salas 104, 106 e 108 - Centro