Mulher em trabalho de partoDivulgação

Publicado 17/08/2022 15:59

A Alerj vai analisar com urgência um projeto de lei determinando que parturientes tenham direito a dois acompanhantes nas maternidades das redes pública e privada do Rio. A proposta foi elaborada por Filippe Poubel (PL) após o caso do anestesista que estuprou uma mulher na mesa do parto. Entretanto, ainda não há data marcada para a proposta ir a plenário.

“Precisamos garantir total segurança às mulheres nesse momento tão especial e sagrado que é o parto. A presença de dois acompanhantes impedirá que fiquem sozinhas ou com estranhos antes, durante e depois de darem à luz”, afirmou o parlamentar.