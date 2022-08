Estação Olaria do BRT - Divulgação / Prefeitura do Rio

Estação Olaria do BRTDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 18/08/2022 07:00

Tudo bem que o Olaria está fora da Série A do Carioca desde 2013. Mas isso não é motivo para os candidatos do futebol mandarem a bola para fora do estádio ao se referirem ao clube da Rua Bariri ou à vizinhança que lhe deu o nome. Em um vídeo, Romário se referiu ao time onde começou a jogar como se ficasse... na Zona Oeste. Claro que os internautas não perdoaram. Já o site de Joel Santana diz que o aspira nasceu em Olaria, "bairro da baixada do Rio de Janeiro".

Horas depois de o vídeo do Baixinho ser divulgado pelo clube — e de receber mais de 800 curtidas e uma série de comentários corrigindo a geografia —, a publicação foi refeita. Dessa vez, com a gafe editada.