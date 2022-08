Manifestantes nas galerias da Câmara - Divulgação

Publicado 18/08/2022 17:09 | Atualizado 18/08/2022 17:10

As galerias da Câmara estão cheias e barulhentas nesta quinta-feira (18), dia que será determinado se o mandato de Gabriel Monteiro será cassado ou não. De um lado, manifestantes trazem um cartaz escrito "guerreiro brasileiro". Do outro, um cartaz com os dizeres "Vereadores, imaginem se fosse a filha de vocês".

O presidente da Casa, Carlo Caiado, reforçou o pedido para os presentes preservarem as falas dos vereadores, sem interrupções. Relator do processo, Chico Alencar (PSOL) chamou os parlamentares para a responsabilidade de participarem da sessão: "Quem se ausentar da sessão estará tomando uma decisão, agregada a uma postura que não cabe a quem tem um mandato de representação, que é a postura da covardia", discursou.

Por outro lado, políticos que não têm direito a voto fizeram questão de comparecer. A deputada federal Talíria Petrone (PSOL) foi pessoalmente, assim como o vereador Rogério Amorim — que se licenciou para assumir a secretaria estadual de Defesa do Consumidor e a vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL).