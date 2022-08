Romário e Itagiba se encontram na Tijuca - Divulgação

Publicado 19/08/2022 07:00

O delegado da PF Itagiba deu uma de zagueiro ao encontrar Romário na Praça Saens Peña. O Baixinho estava no ataque por votos, e o ex-secretário de Segurança tentou segurar o avanço do artilheiro. A marcação foi no fair play — e os candidatos ao Senado desejaram sorte um ao outro.