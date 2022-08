Urna eletrônica - Foto: Reprodução

Publicado 21/08/2022 11:00

Embora o pedido de votos esteja liberado desde o começo da semana, ainda tem muita gente que não botou o bloco na rua. Com exceção das candidaturas que efetivamente podem contar com a militância, o pessoal espera o dindim bater na conta. No fim, a campanha terá 30 dias.