A socialite Narcisa Tamborindeguy participa de uma caminhada em CopacabanaDivulgação

Publicado 22/08/2022 16:44 | Atualizado 22/08/2022 17:15

O candidato a federal Daniel Soranz (PSD) ganhou um apoio que valeu milhares de curtidas nas redes sociais. Narcisa Tamborindeguy postou um vídeo — também compartilhado por ele — no qual a socialite participa de uma caminhada em Copacabana ao lado do ex-secretário municipal de Saúde.

Como seria de se esperar da dona do bordão "Ai que loucura", não basta participar. É preciso causar. As imagens começam com a advogada ainda dentro de casa, anunciando seu candidato... em um megafone. O aspira a estadual Eduardo Cavaliere (PSD), ex-secretário de Meio Ambiente, também ganhou gritos de apoio da a influenciadora — que já ditava tendência antes mesmo de o termo ser cunhado. Veja abaixo as postagens.