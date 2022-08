Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 21/08/2022 13:00

O nome do partido é Novo — e, para se manter no jogo, precisa de quadros também novos. Desde 2018, a legenda esvaziou. Alexandre Freitas, expulso, e Letícia Arsênio estão no Podemos. Mas o principal destino é o PSD de Eduardo Paes, para onde migraram Chicão Bulhões, Adriana Balthazar e a ex-dirigente Hanri Soares, que apoia Coronel Busnello. Juliana Benício, candidata em Niterói em 2020, embarcou de vez na campanha de Marcelo Calero.