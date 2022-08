Cláudio Castro (PL) discursa no Buraco do Lume nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 22/08/2022 16:55

Depois de ter evitado mencionar o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro debate entre os candidatos ao governo, Cláudio Castro (PL) marcou posição nesta segunda-feira (22). E em um lugar da cidade tradicionalmente ocupado pela esquerda: o Buraco do Lume, no Centro.

Depois da caminhada pela Uruguaiana, o governador discursou na praça em frente à nova sede da Assembleia — onde, inclusive, foi instalada recentemente uma estátua da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em 2018. Aos presentes, fez questão de dar um sinal inequívoco de alinhamento com a campanha nacional. Disse que estava lá inaugurando um novo tempo — e que a bandeira do Brasil "jamais seria vermelha".

Embora este ano os eleitores escolham apenas um senador, Castro caminhou com seu colega de partido, Romário, e com Clarissa Garotinho (União). Os dois aspiras estavam acompanhados, cada um, pelo próprio time, mas ambos tiveram destaque ao lado do general da banda. O chefe do Guanabara inclusive fez questão de demonstrar carinho aos dois, que fizeram uso do microfone.