Iniciativa é voltada à urbanização de moradias em áreas de vulnerabilidade - Thiago Freitas/Prefeitura Rio

Iniciativa é voltada à urbanização de moradias em áreas de vulnerabilidadeThiago Freitas/Prefeitura Rio

Publicado 23/08/2022 09:00

Para entender melhor as demandas dos diferentes territórios do estado, Renata Souza (PSOL) encomendou ao Seimour Souza uma análise da evolução do mapa eleitoral do Rio. O levantamento do cientista político mostra uma retração da esquerda de 2014 para 2018: de um em cada quatro votos a estadual, o campo caiu para um em cada cinco. No âmbito federal, os números são parecidos, em uma queda de 24% para 21%. Por outro lado, o partido da deputada ganhou espaço, ampliando o percentual recebido em relação ao total de votos do pleito. O estudo confirma que o eleitorado de esquerda se concentra na Zona Sul — e, agora, a deputada se debruça em uma estratégia para dialogar com quem optou pela direita, e sofre pela ausência do Estado.

Picadinho

Em seu novo livro, "O plano Flordelis", a jornalista Vera Araújo reconstrói a trajetória da ex-deputada. O lançamento é hoje, às 19h, na Livraria Travessa do Leblon.

De terça a quinta, o Festival Memória e Resgate da Vila Ipiranga celebrará o território, as mulheres, a cultura e a literatura negra, em Niterói.

O Instituto Cidades Reunidas, em parceria com o projeto Alunos de Talento Estrela da Manhã, está realizando cursos de panificação e culinária no município de Duas Barras.