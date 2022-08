Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição - Divulgação

Publicado 23/08/2022 16:25

A federação partidária formada pelo PSOL e pela REDE Sustentabilidade no Rio de Janeiro entrou nesta segunda-feira (22) com ação no TRE contra o governador Cláudio Castro (PL). Ele é acusado de abuso de poder, por ter usado uma escola pública da rede estadual para gravar uma propaganda eleitoral.

No documento, a federação alega que o governador “não desenvolveu nenhuma atividade didática com os alunos, mas simplesmente utilizou-os para sua promoção política durante mais de 1h30min, desviando-os de suas atividades habituais”. Além disso, solicita as sanções cabíveis a Castro e a seu candidato a vice, Washington Reis (MDB).