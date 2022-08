Jandira Feghali é deputada federal (PCdoB-RJ) - Divulgação

Jandira Feghali é deputada federal (PCdoB-RJ) Divulgação

Publicado 24/08/2022 11:00

Jandira Feghali deu um giro de 180° no conteúdo de suas inserções depois da entrevista de Jair Bolsonaro à TV Globo. A programação inicial eraabordarfeitos da deputada no Congresso, como a Lei Aldir Blanc 2—mas ordem agora é voltar as baterias para desmentir falas do presidente.