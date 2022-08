Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti - Reprodução

Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de MeritiReprodução

Publicado 25/08/2022 07:00

Depois do caso do médico anestesista acusado de estuprar pacientes na hora do parto, a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB) levantou o número de hospitais estaduais chefiados por mulheres: são apenas três em um universo de 21. Na semana passada, ela protocolou um projeto de lei com o intuito de mudar essa realidade. De forma gradativa, 10% das unidades teriam que ficar sob o comando de gestoras logo de cara — com a meta de alcançar um mínimo de 30%.