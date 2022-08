Caetano Veloso e Marcelo Calero, em post do deputado federal - Reprodução / redes sociais

Publicado 24/08/2022 15:48

O deputado federal, Marcelo Calero (PSD) conquistou um apoio de peso na classe artística, que forma parte importante de seu eleitorado. Ontem, ele esteve com Caetano Veloso — e a foto do encontro estampou suas redes sociais nesta quarta-feira (24).

O ex-secretário de Governo de Eduardo Paes contou que o papo não foi apenas sobre política, e incluiu o interesse de ambos sobre fados, estilo musical português.

A política tem ocupado bastante espaço no perfil da produtora cultural Paula Lavigne, casada com Caetano. Por lá, o foco é em divulgar o show de arrecadação do qual o compositor de "Tropicália" fará para levantar fundos para a campanha de Alessandro Molon (PSB) ao Senado.